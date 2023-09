Palpeggiò una commessa, disposte espulsione e rimpatrio per l'uomo accusato di violenza sessuale

Espulsione e rimpatrio nel Paese d'origine per il 48enne che il 4 settembre è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale per aver palpeggiato la commessa di un negozio.

A deciderlo il questore che, una volta scarcerato l'uomo, ne ha accertato l'irregolarità sul territorio nazionale predisponendone il trattenimento in un Cpr (Centro di permanenza per il rimpatrio) dove verranno acquisiti i documenti necessari per l'effettiva espulsione.

L'uomo era stato arrestato in flagranza di reato e posto a disposizione dell'autorità giudiziaria. In seguito alla convalida dell'arresto il gip (giudice per le indagini preliminari) aveva deciso per lui il divieto di avvicinamento alla donna cui si era avvicinato mentre sistemava gli scaffali del supermercato dove lavora. Le urla lo avevano spinto ad allontanarsi, ma senza mostrare alcun pentimento anzi, avevano riferito gli inquirenti, con aria strafottente. Quindi la chiamata al 113 e il suo arresto.