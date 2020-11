Grossa palma si inclina pericolosamente, paura in via De Amicis [FOTO]

Grossa palma si inclina pericolosamente, paura in via De Amicis. I vigili del fuoco di Pescara sono dovuti intervenire con l'autoscala e l'autogru per ancorare e mettere in sicurezza la pianta. Le operazioni si sono concluse in serata.

Nella giornata odierna i pompieri hanno effettuato su tutta la provincia numerosi interventi legati al maltempo, come allagamenti, rami di alberi pericolanti e verifiche per infiltrazioni d’acqua negli appartamenti.