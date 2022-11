Pezzo di marmo si stacca da un balcone, transennato marciapiede davanti a un palazzo in via De Amicis [FOTO]

Una porzione di marciapiede è stata transennata in via De Amicis all'angolo con piazza dei Martiri Pennesi in centro a Pescara.

La decisione è stata presa per motivi precauzionali dopo che una porzione di marmo si è distaccata dal balcone di un palazzo finendo sul sottostante marciapiede.

Per fortuna in quel momento nessuno stava passando e quindi nessuno è rimasto ferito.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l'area e transennato il marciapiede davanti all'edificio per ragioni di sicurezza. È stata allertata anche la polizia locale.