Morto Ottavio Berardinucci, Pescara Colli piange lo storico pizzaiolo

È morto Ottavio Berardinucci, titolare della storica pizzeria "Ottavio" di Pescara Colli, in via del Santuario.

Come riferisce Abruzzoindependent.it, Beradinucci aveva 81 anni e si è spento la scorsa notte in ospedale.

Era amato e benvoluto e il suo sorriso era contagioso come ricordano alcuni amici.

Era nato a Cellino Attanasio il 24 luglio 1940, ed era ottavo di undici figli, la sua famiglia si trasferì dopo pochi anni a Penne. Nel 1963 il matrimonio con la moglie Eva e la decisione di spostarsi a Pescara dove, nel lontano 1974, decisero di aprire la storica pizzeria in via del Santuario all'ombra dalla basilica della Madonna dei Sette Dolori. Nel corso degli anni ha sfornato tutti i giorni le sue buone pizze e fino al 2010 è stato costantemente nel locale. Oggi l'attività viene portata avanti dal secondo figlio Luciano. Dunque i Colli perdono uno dei suoi punto di riferimento.