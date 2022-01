Ritrovato un ordigno bellico inesploso nel porto [FOTO]

Un ordigno bellico inesploso è stato ritrovato nel porto di Pescara dai baschi verdi della guardia di finanza.

In particolare, si tratta di un proiettile di cannone risalente alla seconda guerra mondiale.

L'ordigno è stato rinvenuto nel corso di un'attività di controllo del territorio, coordinata dalla sala operativa del Comando provinciale della guardia di finanza del capoluogo di provincia.

L'ordigno è un colpo di artiglieria pesante, lanciato presumibilmente tra il 1940 e il 1945 e rimasto inesploso. Il residuato bellico, di circa 75 mm, è stato individuato nel primo pomeriggio di ieri, martedì 25 gennaio, da una pattuglia del “117”, in perlustrazione del molo, lato sud, del porto commerciale pescarese, zona di vigilanza doganale. Immediatamente dopo la scoperta, i militari hanno provveduto a cinturare e assicurare l’area da un’eventuale deflagrazione dell'ordigno, pericolosamente alla portata di passanti, tra cui bambini e adolescenti, per poi prontamente richiedere l’intervento degli artificieri. Giunti sul posto gli artificieri della polizia, sono state completate le delicate operazioni di messa in sicurezza del proiettile: despolettamento, disinnesco e la sua successiva rimozione per realizzare le procedure di brillamento, che avranno luogo oggi.

«Il ritrovamento e le successive attività di sicurezza poste in essere dalle Fiamme Gialle di Pescara e dagli agenti di polizia», si legge in una nota, «rappresentano un significativo esempio del capillare presidio del territorio e della capacità di garantire a 360 gradi la sicurezza dei cittadini, frutto della piena valorizzazione del coordinamento e della sinergia delle forze di polizia sul territorio pescarese».