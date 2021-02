Operazione "Svincolo fantasma": salgono a 2,8 milioni i beni sequestrati ad una società di costruzioni del Pescarese

Nuovo sequestro di beni nell'ambito dell'operazione "Svincolo fantasma" della guardia di finanza della tenenza di Popoli, che aveva portato nel giugno 2019 al sequestro di circa 2,5 milioni di euro fra beni e liquidità riconducibili ad una società operante nel settore delle costruzioni edili con sede nella provincia di Pescara ed operante a livello nazionale.

I militari infatti hanno sequestrato ulteriori beni per un valore di 275 mila euro a completamento delle indagini condotte per conto della procura di Pescara con la nomina di un amministratore giudiziario per la gestione delle quote societarie sotto sequestro cautelativo. L'indagine ha permesso di scoprire un sistema e sodalizio criminale per la commissione di reati tributari degli indagati, con la costituzione di numerose società collegate al sodalizio con anomale operatività e che, dopo aver svolto la funzione di emissione di fatture per operazioni inesistenti, venivano cedute a prestanome di fatto irreperibili, tali da rendere difficoltoso il reperimento della contabilità con la mancata esibizione di documentazione contabile obbligatoria che di fatto ha reso impossibile verificare a monte l'effettiva titolarità delle attrezzature e impianti oggetto di fatturazione.

Sono state emesse e utilizzate fatture per operazioni inesistenti, pari a oltre 6 milioni di euro attraverso contratti che avevano il solo scopo di ottenere crediti Iva per evitare il versamento di somme all'Erario pari a circa 800 mila euro. Cinque le persone denunciate responsabili di 9 realtà aziendali oggetto dell'indagine.