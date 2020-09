Operazione ‘Rail Action Week’ della polfer, nel mirino anche le stazioni abruzzesi

Operazione ‘Rail Action Week’ della polizia ferroviaria, nel mirino anche le stazioni abruzzesi. In tutto sono stati impiegati 582 operatori, identificati 2318 individui, arrestate 2 persone, denunciati 10 soggetti a piede libero. I controlli sono stati effettuati nel periodo compreso tra il 7 e il 14 settembre. L’operazione è stata disposta in ambito nazionale, mirata altresì a sensibilizzare i viaggiatori sul rispetto delle misure anti Covid-19.

A finire in manette sono stati un rumeno, sorpreso nella stazione di Perugia con a carico un ordine di custodia cautelare in carcere per reati a sfondo sessuale, e un nigeriano che, dopo aver rifiutato di fornire le sue generalità nella stazione di Terni, ha aggredito gli agenti della polfer e si è dato alla fuga. Rintracciato immediatamente, è stato arrestato per resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale.