Anche nel Pescarese l'operazione europea della polizia stradale con controlli a tappeto per la guida in stato d'ebrezza

Anche la polizia stradale abruzzese aderisce all'operazione europea "Alcohol & Drugs" per sensibilizzare i cittadini al tema della guida in stato d'ebrezza. Da oggi 16 giugno fino al 22 giugno, anche nel Pescarese gli agenti coordinati dal compartimento polizia stradale dell'Aquila, effettueranno controlli a tappeto su tutte le strade e autostrade.

Domenica 20 giugno la Polizia Stradale sarà impegnata in una vera e propria maratona di

controlli che si svolgeranno nell’arco delle 24 ore. L’obiettivo delloOperazione contro la guida in stato di alterazione per uso di sostanze alcoliche è quello di aumentare i livelli di sicurezza sulle strade e ridurre quindi i rischi e le vittime derivanti da incidenti stradali. L'iniziativa si colloca nell'ambito delle azioni di sensibilizzazione in adesione al piano d'azione europeo 2021/2030.