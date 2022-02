Maxi-operazione interforze in corso a Pescara: arrestate otto persone

Al momento sono 229 le persone identificate, 8 quelle arrestate, 128 i veicoli controllati, 10 le persone agli arresti domiciliari controllate e due gli extracomunitari irregolarmente in Italia già pronti per essere accompagnati ai Cara di Brindisi e Bari, nell'ambito di quella che è stata definita l'operazione “Città sicure” iniziata alle 14 di oggi nel quartiere Rancitelli e che sta proseguendo in queste ore all'ex Area di Risulta, con il termine fissato alle 20, messa in campo congiuntamente da Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza.

Cento gli uomini impiegati. Alcuni degli arresti sono avvenuti in fragranza di reato: si va dal furto allo spaccio, fino alla detenzione di droga. Arresti nei confronti di persone con precedenti, anche di rapina. Ad illustrare l'operazione, nel corso della stessa, sono il Questore Luigi Liguori, il Comandante provinciale dei Carabinieri, il Colonnello Riccardo Barbera e il Comandante provinciale della Guardia di Finanza, il Colonnello Antonio Caputo.

Liguori specifica come questa operazione di carattere preventivo sia stata messa in campo dal Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica con la piena condivisione del Prefetto Giancarlo Di Vincenzo. Solo la prima operazione di questo tipo che, hanno assicurato i tre, si ripeterà in tutti i quartieri più a rischio della città.

“Quello che vogliamo mandare – sottolinea Liguori – è un messaggio di sicurezza alla città e all'intera provincia perché sappiano che ci siamo e ci saremo sempre”. Ognuno, dunque, impegnato nei suoi rami di competenza con la Finanza, spiega ancora Caputo, che si è concentrata nella lotta alla contraffazione, il lavoro nero e l'evasione fiscale controllando sia persone fisiche che esercizi commerciali. “Vogliamo dimostrare che le Forze di Polizia sono unite e siamo qui per garantire la sicurezza dei cittadini. Faremo capire a tutti quanti che lo Stato è presente in ogni zona della città”, aggiunge Barbera. Dopo le 20, dunque, la nota congiunta di Polizia, Carabinieri e Finanza con il bilancio complessivo dell'operazione di oggi in cui diversi saranno i reati contestati, la gran parte dei quali, riferiscono Liguori, Barbera e Caputo, contro il patrimonio.