La maxi-operazione interforze si conclude con 9 arresti e oltre 500 grammi di droga sequestrati

Nove persone arrestate, sei denunciate, 398 identificate, due trovate senza permesso di soggiorno, 4 quelle accompagnate per l'identificazione, 44 le persone controllate che si trovano agli arresti domiciliari o in regime di detenzione domiciliare, 175 auto controllate e 10 perquisizioni personali, cui si aggiungono perquisizioni in tre locali, 14 esercizi commerciali controllati, con uno di questi sanzionati per mancata indicazione di orario di apertura e chiusura, tre contravvenzioni ad automobilisti, 72 controlli per la verifica del rispetto delle norme anti-covid e 526,3 grammi di sostanze stupefacenti sequestrate. E' questo il bilancio conclusivo della maxi-operazione interforze che dalle 14 di oggi ha visto impegnati 100 uomini della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.

Per quanto riguarda gli arresti due degli uomini arrestati, con precedenti, sono stati colte nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Altre due persone, residenti nel quartiere Rancitelli, sono state arrestate perché sorprese a rubare all’interno di un’autovettura. Un uomo è stato invece arrestato per il reato di evasione in quanto sorpreso fuori dall’abitazione dove avrebbe dovuto trovarsi in regine di arresti domiciliari. Quattro le persone arrestate in esecuzione di provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria per reati riguardanti sia le sostanze stupefacenti sia i reati contro il patrimonio. Le due persone irregolari in Italia e ora già in viaggio verso il Centro Rimpatri di Brindisi e Bari, sono gambiani e sono stati identificati nei pressi dell'Area di Risulta.

L'operazione è partita dunque da Rancitelli, “con particolare riguardo ai reati contro la persona, allo spaccio di sostanze stupefacenti, al contrasto della contraffazione e dell’abusivismo commerciale, alle rapine, furti e risse o condotte connotate da violenza”, spiega una nota congiunta delle Forze dell'Ordine, e conclusasi all'ex Area di Risulta “dove risulta maggiormente concentrata la presenza di persone che vivono di espedienti e sono dedite alle attività illecite e dove si registrano episodi di criminalità”. La maxi-operazione di oggi, definita “Città sicure”, è stata promossa dal Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica con la piena condivisione del Prefetto Giancarlo Di Vincenzo.

Ad illustrarne oggi i dettagli sono stati il Questore Luigi Liguori, il Comandante provinciale dei Carabinieri, il Colonnello Riccardo Barbera e il Comandante provinciale della Guardia di Finanza, il Colonnello Antonio Caputo per i quali l'operazione rappresenta un chiaro messaggio mandato alla cittadinanza sul fatto che lo Stato, sul territorio, è presente tanto che, operazioni simili, saranno condotte anche negli altri quartieri difficili della città.