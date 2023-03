Operazione della guardia di finanza di Policoro con 60 militari impegnati, interessata anche la provincia di Pescara

Operazione della guardia di finanza nel territorio di Policoro, in provincia di Matera, dalla prime ore di martedì 21 marzo.

Come riferisce l'Adnkronos, i finanzieri della Compagnia di Policoro stanno eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare, emessa dal Gip (giudice per le indagini preliminari) del tribunale di Potenza nell'ambito di un'inchiesta su presunto riciclaggio riguardante un'azienda di prodotti ortofrutticoli.

L’operazione, per la quale sono impegnati 60 militari del Comando provinciale di Matera con il supporto di un elicottero della guardia di finanza della sezione aerea di Bari, sta interessando le province di Matera, Milano, Torino, Firenze, Roma, Pescara, Napoli, Bari, Brindisi, Lecce e Catanzaro. Maggiori dettagli sull’operazione saranno forniti nel corso della mattinata.