Operazione antidroga a Milano, arrestato a Pescara un ricercato

La squadra mobile di Pescara, nell'ambito di un'operazione antidroga condotta dai colleghi di Milano e coordinata dalla Dda del capoluogo lombardo, ha arrestato questa mattina un 50enne originario di Milano residente da poco in Abruzzo.

L'uomo, infatti, era ricercato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti nel territorio di Cinisello Balsamo, ed è stato rintracciato ed arrestato nella sua abitazione in zona Rancitelli. Ora si trova in carcere. L'operazione ha portato all'esecuzione di 12 misure cautelari da parte della Polizia, fra i quali figurava proprio il 50enne al quale viene contestata anche l'associazione a delinquere.