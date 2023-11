Oltre 213 persone controllate nelle stazioni di Pescara e Montesilvano: scattano anche due "mini daspo"

Oltre 213 persone controllate con alcune di queste risultate gravate da provvedimenti giudiziari e amministrative immediatamente notificati: uno era destinatario di un provvedimento di esecuzione della carcerazione con contestuale decreto di sospensione della misura stessa. Denunciato anche un cittadino extracomunitario in stato di libertà per non aver ottemperato al decreto di allontanamento dal territorio nazionale emesso dal prefetto di Trieste ed emanati due “mini daspo” nei confronti di due persone che con il loro comportamento avrebbero impedito il normale afflusso dei viaggiatori.

Questo il bilancio dell'operazione “Alto Impatto” che la polizia ferroviaria ha portato avanti in collaborazione con le unità cinofile della questura nelle stazioni ferroviarie di Pescara (Centrale, Porta Nuova, Tribunale e San Marco) e quella di Montesilvano.

Un'iniziativa promossa non solo per contrastare fenomeni illegali, ma anche per contrastare i reati di danneggiamento di cui sono spesso oggetto i treni in sosta presi di mira soprattutto dai writers.