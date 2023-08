Operaio muore folgorato mentre dipinge facciata di un capannone, nuova tragedia sul lavoro in Abruzzo

Nuovo incidente mortale in Abruzzo con un operaio morto folgorato mentre stava dipingendo la facciata esterna di un capannone di confetture e conserve a Castel di Sangro.

Come riporta l'AdnKronos, la tragedia è avvenuta intorno alle ore 14 in uno stabilimento lungo la strada statale 17.

A perdere la vita un operaio molisano di 46 anni di Roccaravindola (Isernia), che ha probabilmente toccato i cavi elettrici.

Inutili i soccorsi da parte del 118. Sul posto i carabinieri per i rilievi di legge.

«Mi tocca in modo particolare, ed è purtroppo solo l'ultima di una serie tragica, la morte sul lavoro avvenuta a Castel di Sangro, perché è il mio territorio di origine, dove svolgo attività istituzionale in consiglio comunale», dice Daniele Marinelli, segretario del Partito democratico abruzzese, «alla famiglia dell'operaio rimasto ucciso e ai suoi cari la comunità del Partito democratico abruzzese esprime la propria vicinanza. Non dobbiamo abituarci, dobbiamo impegnarci su ogni fronte, a tutti i livelli di governo, per conseguire in modo tangibile standard elevati di sicurezza in tutti i luoghi di lavoro».