Crolla il ponteggio su cui stava montando un pergolato in provincia di Macerata, grave operaio abruzzese

Incidente sul lavoro per un operaio abruzzese di 39 anni in un cantiere di Fiastra in provincia di Macerata nelle vicine Marche.

Come riferisce l'agenzia LaPresse, il 39enne è rimasto ferito a causa del crollo del ponteggio su cui stava montando un pergolato.

Lanciato l'allarme sul posto è intervenuta l'eliambulanza del 118 con i soccorritori che hanno trasportato il ferito nell'ospedale La Torrette di Ancona.

Nella struttura sanitaria il 39enne è stato operato d'urgenza nel reparto di Neurochirurgia. Ha riportato infatti una frattura vertebrale e fratture alle costole. È ricoverato in prognosi riservata.