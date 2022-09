Omicidio Jennifer Sterlecchini, la Cassazione conferma la condanna a 30 anni per Troilo

La sentenza della Cassazione pone termine alla vicenda giudiziaria riguardante l'omicidio di Jennifer Sterlecchini.

La ragazza di Pescara venne uccisa all'età di 26 anni con 17 coltellate il 2 dicembre del 2016 dall'ex fidanzato Davide Troilo.

I giudici hanno respinto il ricorso presentato dall’avvocato Giancarlo De Marco, difensore di Troilo, e hanno quindi confermato la sentenza di appello bis, emessa dalla Corte di Perugia.

L’omicida di Jennifer dovrà a questo punto scontare 30 anni di carcere per omicidio volontario aggravato dai futili motivi. L’imputato è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali. La madre della giovane uccisa, Fabiola Bacci, e il fratello, Jonathan Sterlecchini, parti civili, erano assistiti dall’avvocato Rossella Gasbarri. Tra le parti civili anche il Comune di Pescara, rappresentato dall’avvocato Lorena Petaccia. Jennifer venne uccisa dall’ex fidanzato nella casa di via Acquatorbida, a Pescara al confine con San Giovanni Teatino, dove i due avevano convissuto. La relazione finì ma la mattina di sei anni fa la ragazza tornò in quell’appartamento solo per riprendere le ultime cose e trasferirsi definitivamente in casa della madre, che la stava aspettando in strada insieme a un’amica. Il suo ex compagno però non le permise di andare via e dopo averla chiusa in casa, non dando la possibilità alla mamma e all'amica di intervenire, la colpì con 17 coltellate, dietro la porta di ingresso chiusa a chiave, uccidendola. Mamma e amica poterono solo ascoltare impotenti le urla di Jennifer e le sue ultime parole: “Aiuto, mamma, mi sta ammazzando”.

«Pena confermata», scrive su Facebook il fratello Jonathan, «il ricorso è stato rigettato, hai premeditato tutto ed eri capace di intendere e di volere. Ora con la stessa capacità, sai cosa fare essere insignificante. Giustizia è fatta, anche se tu non tornerai mai tra noi».