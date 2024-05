Iniziato in Corte d'Assise il processo per l'omicidio della strada parco, analizzate 37 riprese delle telecamere

È iniziato nella corte d'Assise di Chieti il processo per l'omicidio della strada parco avvenuto il primo agosto del 2022 nel quale perse la vita l'architetto Walter Albi e rimase gravemente ferito l'ex calciatore Luca Cavallito.

Come riporta l'Ansa, la prima deposizione quale teste d'accusa è stato Gianluca Di Frischia, capo della squadra mobile di Pescara.

Di Frischia ha avuto il compito di illustrare cosa avvenne prima, durante e dopo il feroce agguato, come sono state condotte le indagini e come si sono acquisiti i riscontri utili a comporre i legami, inconfutabili secondo la pubblica accusa, tra le vittime e gli imputati nel processo di uno dei più efferati crimini accaduti nell'ultimo decennio a Pescara. Tutto questo è emerso nella lunga mattinata di giovedì 30 maggio in Corte d'Assise a Chieti, per l'inizio del dibattimento sull'omicidio di Walter Albi e il ferimento grave di Luca Cavallito in seguito a un vero e proprio agguato. Sul banco dei testimoni il capo della squadra mobile pescarese che, servendosi anche di immagini e foto, ha illustrato alla Corte presieduta dal giudice Guido Campli, i momenti più rilevanti, potendo contare, tra l'altro sull'analisi di ben 37 telecamere di videosorveglianza, pubblici e privati, sparsi lungo le vie cittadine.

Questa la ricostruzione dei fatti: sono le 19.15 del primo agosto, Walter Albi e Luca Cavallito arrivano al Bar del Parco, si sistemano in un tavolo nel dehor del locale, Cavallito entra nel bar messaggia con qualcuno e poi, verosimilmente fa delle ordinazioni, dai comportamenti si evince che i due stanno aspettando qualcuno, vengono aggiunte delle sedie intorno al tavolo e quando arrivano le pizze, alle 19.51, i due non le toccano, anzi Cavallito le fotografa e manda un messaggio come a comunicare a ignoti che le pizze sono pronte. Intanto alle 19.52, dalle telecamere, il primo passaggio di uno scooter con a bordo un uomo con un giubbotto nero, un casco, e un paio di guanti bianchi, dopo un paio di giri, parcheggia lo scooter, un X Max Yamaha, con le 4 frecce inserite e si dirige verso il dehor, qui, appena vede i due, dalla parte laterale da via Ravasco, la prima scarica di colpi, ben 4, poi entra si avvicina e spara due colpi su Albi e altri due su Cavallito e si dà alla fuga. Ricostruito anche l'itinerario della fuga, da via Ravasco fino all'ingresso dell'asse attrezzato ai Colli per uscire poi all'aeroporto e imboccare via Fontanelle.