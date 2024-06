Omicidio 16enne, la lettera della madre di un amico di Christopher: "Non meritavi di andare via da questa terra"

«Caro ragazzo Thomas o, come mi dice mio figlio, ti chiamavano Christian, non meritavi di andare via da questa terra, a 16 anni. Io non ti ho mai visto, né ti conoscevo ma sono una mamma e per questo sono molto provata e scossa da quello che ti è successo». Comincia così la lettera che una madre ha scritto per Christopher Thomas Luciani, ucciso da due coetanei in un angolo nascosto del parco Baden Powell. Stando a quanto ricostruito dagli inquirenti, il ragazzo doveva 200 euro o poco più a chi ha deciso di fargliela pagare nel peggiore dei modi possibili.

Da quanto si evince, il messaggio arriva dalla madre di un amico della vittima. È stato lasciato davanti all’ingresso dell’area verde di via Raffaello assieme ad altri biglietti e ai fiori. Sono parole dettate dal cuore e condivisibili da milioni di mamme, perché al di là della ricostruzione esatta dei fatti e della storia di vita personale del ragazzo, restano i sentimenti e il profondo dolore provato dalla nonna che ha cresciuto Christopher, ma anche da milioni di mamme e papà che non si rassegneranno mai all’idea di perdere un figlio. Nella lettera c’è una madre che parla a nome di tutte, anche delle mamme dei due presunti responsabili.

«Un ragazzo non può morire così, a questa età, e per una manciata di soldi», si legge ancora nella lettera. «Non può finire i suoi giorni e non poter più sognare, giocare a calcio o a pallavolo, come qualcuno mi ha detto che facevi. Hai avuto la sfortuna contro e forse non hai avuto una madre o una famiglia che ti ha sostenuto, aiutato, protetto. Una madre che ti aspettava la sera e che ti coccolava. Ho maledetto il luogo in cui ti hanno trovato esanime. Ho visto il tuo amico del cuore disperato, con le mani sul volto che piangeva per te». E ancora: «la città è scossa, lo siamo tutti e mi dispiace che nessuno ti abbia teso la mano e ti abbia potuto aiutare a non morire e soffrire così. Un abbraccio, con la speranza che lassù qualcuno ti ami».