Donne vittime di omicidio, in Abruzzo un solo caso nel 2019

In Abruzzo, nel 2019, si è verificato un solo caso di omicidio in cui è rimasta vittima una donna.

È quanto emerge dal rapporto sugli omicidi del servizio analisi criminale, diretto da Stefano Delfini, che fa parte della direzione centrale della polizia criminale, ufficio interforze del Viminale, guidato dal prefetto Vittorio Rizzi, come riferisce l'Adnkronos.

Delle donne vittime di omicidio nel 2019 la maggior parte è stata uccisa in Lombardia (18), di queste 16 in ambito familiare o affettivo e 2 da partner ed ex partner. Seguono l'Emilia Romagna (14) e il Lazio (12). Le regioni in cui non sono stati registrati omicidi di genere femminile sono la Basilicata, il Friuli Venezia Giulia, il Molise e la Valle d'Aosta. Nel 2020, anno in cui sono state uccise 112 donne, la Lombardia continua a mantenere il primato con 21 omicidi, 17 commessi in ambito familiare o affettivo e 10 da partner ed ex partner.

Segue il Piemonte con 16 donne tutte uccise in ambito familiare o affettivo, 12 delle quali per mano di partner ed ex partner. Le regioni con meno episodi delittuosi risultano il Friuli Venezia Giulia e l'Abruzzo, rispettivamente con 2 e un solo omicidio, mentre non si registra alcun delitto in Basilicata, Molise, Umbria e Valle d'Aosta.