Occupa la casa dell'ex moglie pescarese e va a viverci con la compagna e la figlia avuta con lei, denunciato dai carabinieri

Occupa abusivamente la casa dell'ex moglie pescarese a Bucchianico e va a viverci con la nuova compagna e la figlia avuta con lei.

A scoprire l'uomo, che era intento a fare dei lavori nella casa isolata, è stata sono stati i carabinieri nel corso di un pattugliamento nelle strade di campagna del centro in provincia di Chieti.

i militari dell'Arma sapevano benissimo che quell’abitazione fosse di proprietà di una donna residente a Pescara perché a lei assegnata nell’ultima fase di un tormentato divorzio.

E già in passato si era reso necessario l'intervento dei militari per dare aiuto all’ufficiale giudiziario che stava notificando all’ex marito la sentenza del tribunale civile teatino, diventata esecutiva. Per questa ragione la pattuglia si ferma per accertarsi che sia tutto in ordine. Dentro la casa però trovano proprio l’ex marito mentre stava eseguendo dei lavori di ristrutturazione: alla domanda se fosse consapevole di violare un ordine del giudice e quindi commettere un reato, l’uomo candidamente rispondeva che la casa è disabitata da più di due anni e che dunque aveva deciso di andarci ad abitare con la nuova compagna e la figlia avuta con lei. Aveva anche già chiamato un fabbro per sostituire tutte le serrature.

Di conseguenza, i carabinieri gli hanno subito contestato il reato e l'hanno denunciato in stato di libertà per mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice e invasione di terreni ed edifici. Nonostante adesso rischi una pena detentiva da due mesi a due anni, l’uomo si è rifiutato di allontanarsi dall’abitazione, quindi a breve ci sarà un’altra visita dell’ufficiale giudiziario.