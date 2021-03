Viola ripetutamente l'obbligo di firma in Questura: giovane pescarese finisce in carcere

Un 24enne di Pescara, già noto alle forze dell'ordine per diversi reati, è finito in carcere a seguito della decisione del tribunale di Pescara di aggravare la misura cautelare che aveva in corso.

Il giovane, responsabile di spaccio di stupefacenti fra il giugno e settembre 2020 a più tossicodipendenti in particolare di cocaina e marijuana, dal dicembre 2020 era sottoposto all'obblgio di dimora nel comune di Pescara e obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, ma più volte ha vietato questa prescrizione non presentandosi quotidianamente in questura. Ora si trova in carcere.