Furti nelle auto e nelle case di Chieti, obbligo di dimora per una donna di Città Sant'Angelo

Obbligo di dimora per la donna originaria di Città Sant'Angelo, arrestata dai carabinieri di Chieti in quanto ritenuta colpevole dei furti in auto e nelle case nel capoluogo teatino.

Così ha deciso il giudice del tribunale di Chieti, Maurizio Sacco, nell'udienza di convalida che si è tenuta l'altro ieri, lunedì 4 ottobre, come riferisce ChietiToday.

La donna era stata arrestata dai carabinieri insieme a due uomini (fratelli), suoi cugini originari del Lazio, per aver commesso un furto su autovettura e tentato furto aggravato in abitazione.

Per oi due fratelli il giudice ha disposto la custodia cautelare in carcere e sono stati accompagnati nella casa circondariale di Frosinone.