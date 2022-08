Nuovo liceo Marconi, l'affondo di Webstrade: "Inutile, brutto e costoso"

Lo definisce "inutile, brutto e costoso", nonché "scatolare". Parola dell'architetto Giuseppe Di Giampietro di Webstrade, che si esprime con questi aggettivi ora che inizia a prendere forma il nuovo liceo Marconi: "Si cominciano a riconoscere gli inutili pannelli metallici attaccati alla parete, tipo Post-It", scrive Di Giampietro.

"Si vedono quelle inutili, brutte, costose zanzariere in lamiera metallica traforata di fronte alle finestre delle aule Est-Sud-Ovest. Dovrebbero essere dei frangisole per ridurre il carico termico sulle facciate dell'edificio. Ma sono anche orribili zanzariere che fitrano la veduta ed il rapporto tra interno ed esterno. Vere contropareti full metal jacket che producono un effetto di clausura tipo carcere di San Donato".

Secondo Webstrade, "Se si voleva ridurre l'irraggiamento del sole, creando ombra, ma garantendo iuna veduta libera, si sarebbero potute adottare soluzione di setti trasversali brise-soleil, che comunque avrebbero dovuto garantire la veduta libera dall'interno, come forma di igiene ed estetica prestazionale. Ma non tutti i progettisti sono dei Le Corbusier. Senza parlare dei costi di queste soluzioni industrializzate tutte metalliche, e della loro manutenzione in una città di mare come Pescara. Chi ha deciso di demolire il buon, solido, vecchio Marconi?".