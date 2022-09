Agguato sulla strada parco, nuovo intervento alla spalla per Luca Cavallito: resta in ospedale

Nuovo intervento alla spalla per Luca Cavallito, il 48enne vittima dell'agguato del 1 agosto nel bar della strada parco che ha portato all'uccisione dell'architetto Walter Albi.

L'uomo è ancora ricoverato in ospedale Pescara, dove è piantonato dalle forze dell'ordine per garantirne la sicurezza. Non avrebbe mai lasciato l'ospedale e le sue condizioni sarebbero stabili, seppur ancora critiche visti i gravi traumi subiti. Ricoverato lo resterà per tutta la settimana da quanto si apprende, ma la permanenza potrebbe prolungarsi ancora. Proseguono intanto serrate le indagini su cui gli inquirenti mantengono il riserbo totale.