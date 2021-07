Consegnato alla capitaneria di porto un nuovo battello di ultima generazione

Nuovo battello di ultima generazione a disposizione della guardia costiera e capitaneria di porto di Pescara. Il mezzo Gcb134 è stato infatti consegnato e si va ad unire alla flotta già a disposizione per pattugliamenti ed interventi in mare. Si tratta di un battello versatile da poter utilizzare tutto l'anno a seconda delle esigenze, ed in estate è particolarmente utile per il pattugliamento lungo la costa a tutela della zona di balneazione.

Realizzato secondo gli standard più moderni in termini di efficienza e dotazione tecnologica, garantisce la massima sicurezza agli operatori a bordo. È stato infatti costruito con unao scafo a "V" profonda assieme ad un"airbag" per il rapido raddrizzamento in caso di capovolgimento imprevisto. A bordo può ospitare un team completo di sommozzatori e dispone di strumentazione elettronica avanzata per le missioni da svolgere vicino alla costa.