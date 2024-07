In servizio 14 nuovi poliziotti per maggiori controlli nei mesi di luglio e agosto anche a Montesilvano

Hanno preso servizio 14 nuovi operatori della polizia dal primo luglio al 31 agosto sono stati destinati alla questura di Pescara nell’ambito del piano di potenziamento dei servizi di vigilanza per l’estate 2024.

Il questore Carlo Solimene nella mattinata di martedì 2 luglio ha dato loro il benvenuto con l’augurio di buon lavoro e buona permanenza in questa provincia, ne ha disposto l’assegnazione all’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della questura, deputato al controllo del territorio, allo scopo di potenziare al massimo tale attività.

I rinforzi andranno a interessare tutta la città di Pescara e anche il comune di Montesilvano che, essendo particolarmente attrattivo turisticamente, nei mesi di luglio e agosto registra una significativa maggiore presenza di persone con migliaia di turisti e villeggianti.

Ricevi le notizie de IlPescara su Whatsapp

«Il controllo del territorio di Pescara e della sua provincia», si legge in una nota della questura, «si gioverà anche del prezioso contributo fornito dagli operatori del reparto prevenzione crimine Abruzzo che ha sede nel centro polifunzionale Fanti dove si trova la questura. Per le attività più performanti è confermato l’impiego giornaliero di operatori motomontati della squadra volante e dell’unità cinofila della polizia con l’impiego dei cani antidroga. È opportuno segnalare che l’assegnazione a Pescara dei 14 operatori della polizia rappresenta un significativo contributo che il dipartimento della pubblica sicurezza, attento alle dinamiche e ai fenomeni che riguardano le diverse realtà nazionali, ha voluto apportare per elevare gli standard di sicurezza».