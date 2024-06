La nonna di Thomas: "Non si può uccidere un ragazzino così, non era un delinquente o un tossico"

«Non si può uccidere un ragazzino così». A parlare è Olga, nonna di Christopher Thomas Luciani, il ragazzo di 16 anni ucciso nel parco Baden Powell in via Raffaello a Pescara.

Poi, come riferisce l'AdnKronos, parlando di quel suo nipote mingherlino, con la faccia ancora da bimbo e che lei ha cresciuto dopo il disinteresse dei genitori, sin da piccolissimo, aggiunge: «Era un ragazzino come tanti altri, non un delinquente, non un tossico, non un drogato. Era come quasi tutti quelli della sua età, non amava troppo le regole. Faceva progetti, li disfaceva... Mai avremmo pensato che potesse finire così, su quel prato».

A novembre scorso era scomparso da casa per tre giorni. Poi lo avevano trovato. E venerdì scorso era scappato dalla comunità di recupero del Molise in cui si trovava. Nel suo futuro c'era un corso da acconciatore, che stava frequentando. «Forse sarebbe stata questa la sua strada», dice la nonna, «forse, ma non lo sapremo mai. Mi auguro che la giustizia faccia il suo corso».