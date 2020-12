Si trovava ancora in città nonostante il foglio di via, uomo finisce nei guai

Si trovava ancora in città nonostante il foglio di via, e per questo un uomo è finito nei guai. Si tratta di un giovane italiano che l'altra sera è stato sorpreso dalla polizia e denunciato perché inottemperante all'obbligo dell'autorità giudiziaria, che gli impediva, appunto, di potersi intrattenere a Pescara.

Nell'ambito dei controlli effettuati in questo weekend dagli agenti della Questura sono state anche ritirate le carte di circolazione a 5 automobilisti che erano sprovvisti di assicurazione.