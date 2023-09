Morto Nino D'Annunzio, lutto per la scomparsa dello scrittore ed ex politico

È morto improvvisamente Nino D'Annunzio, scrittore ed ex politico.

D'Annunzio è venuto a mancare nella mattinata di giovedì 28 settembre, aveva 68 anni.

Come si legge sul sito del Fla, viveva a Pescara ed è stato direttore editoriale della casa editrice specialistica Direct e delle riviste Bioarchitettura, Maometto, Green, Metroquadro. Ha collaborato come editor con case editrici. Scriveva da sempre. È l'autore delle raccolte Imarcòrd e Amori diversi. Ha partecipato al Concorso “Mario Berrino – Scrivi l’amore”, classificandosi al primo posto, e al Concorso “Marguerite Yourcenar”, dove si è classificato al quinto posto.

A livello politico è stato vicesindaco di Montesilvano e presidente del consorzio intercomunale Considan.

«Caro Nino ci hai lasciato non te lo perdonerò mai, Rip», scrive Moreno Di Pietrantonio. «Nino, io ora sto tornando da Roma per te. Così riprendiamo il ragionamento di sabato sera, a casa mia, per il mio compleanno. Il tuo figlioccio non è pronto a fare nulla senza di te, lo sai bene. Rispondimi al telefono ti prego. Anche per messaggio. Ci vediamo tra poco», scrive in una condivisione Anthony Hernest Aliano. «Che brutto scherzo che ci hai fatto Nino, Rip», è la condivisione di Valter Cozzi.

«Nino D’Annunzio è stato un punto di riferimento per tante e tanti nella comunità democratica di Montesilvano, di tutta la provincia di Pescara e d’Abruzzo. Dopo un lungo percorso socialista, confluito nei Ds e poi nel Pd, si è impegnato tantissimo nell’amministrazione della cosa pubblica, a Montesilvano e in Provincia. La sua passione per la scrittura e la poesia sono state occasione di confronto tra noi di cui sono stato onorato. La sua scomparsa prematura mi lascia profonda tristezza. Abbraccio forte la sua famiglia, gli amici e i compagni che gli sono stati sempre al fianco», dice Michele Fina, senatore del Partito Democratico.