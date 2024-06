Riparazione di una conduttura in via Bari, niente acqua nella zona di Villa Raspa

Interruzione dell'erogazione nella zona di Villa Raspa di Spoltore nella mattinata di mercoledì 12 giugno.

L'Aca fa sapere che allo scopo di permettere la riparazione in via Bari nella frazione di Villa Raspa di Spoltore dell'interruzione dell'erogazione idrica dalle ore 08:30 fino a ultimazione dei lavori prevista per la giornata odierna.

Non si escludono fenomeni di cali di pressione e/o carenza idrica nelle zone limitrofe.