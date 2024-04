Torna la neve nel Pescarese, scenario tipicamente invernale a Villa Celiera e Sant'Eufemia a Maiella [FOTO]

Fino a qualche giorno fa scampagnate ed escursioni tipicamente da primavera nell'entroterra pescarese e abruzzese e gente in spiaggia per la prima tintarella con temperature quasi estive.

Oggi, venerdì 19 aprile, invece si è tornati indietro di diversi mesi con un tempo decisamente invernale.

Se lungo la costa sono la pioggia, il vento e le temperature scese di numerose gradi a caratterizzare la giornata, in alcune località della provincia è invece scesa copiosa la neve.

Come tradizione il manto bianco si è fatto rivedere a Sant'Eufemia a Maiella e a Villa Celiera. In quest'ultimo caso sono inequivocabili le foto condivise dal sindaco Domenico Vespa che mostrano come tutta la vegetazione e tutte le strade siano coperte dalla neve. In azione anche i mezzi spazzaneve e spargisale. Uno scenario tipicamente invernale inatteso a fine aprile. Soprattutto pensando al repentino cambio rispetto a pochi giorni fa quando a Pescara si sono superati anche i 25 gradi. Tutto il fine settimana dovrebbe essere caratterizzato da questo tipo di tempo.