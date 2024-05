Tragedia nel rione San Donato, morto neonato di un mese

Un neonato di circa un mese è morto in una casa di via Basento nel rione San Donato a Pescara nella mattinata di venerdì 3 maggio.

A far scattare l'allarme i familiari che hanno richiesto l'intervento dei soccorritori del 118 dopo che il piccolo ha iniziato a non dare segni di vita.

Purtroppo le manovre dei sanitari non hanno sortito gli effetti sperati.

Da chiarire ancora le cause del decesso. Sul posto, su richiesta del 118, è intervenuta la polizia: prima con gli agenti della squadra volante per i primi accertamenti e poi con quelli della squadra mobile che si occupano delle indagini utili a chiarire tutti gli aspetti di questa tragica scomparsa.