Dirottati verso l'aeroporto d'Abruzzo due voli per la nebbia ad Ancona

Due voli diretti nell'aeroporto di Falconara ad Ancona sono stati dirottati verso l'aeroporto d'Abruzzo nella mattinata di venerdì 16 febbraio.

I due velivoli, provenienti da Bruxelles Charleroi e Palermo e operati dalle compagnie aeree Ryanair e Volotea, non hanno potuto atterrare nelle Marche a causa della fitta nebbia.

La scarsa visibilità non ha consentito di eseguire gli atterraggi in sicurezza e per questa ragione i due voli sono stati fatti atterrare nell'aeroporto d'Abruzzo.

I passeggeri dei due aerei sono stati poi accompagnati ad Ancona con gli autobus. Nel frattempo, a ora di pranzo, la nebbia ha raggiunto anche la costa abruzzese.