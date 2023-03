Torna libero uno dei due arrestati per l'omicidio dell'architetto Albi lungo la strada parco

Natale Ursino, uno dei due arrestati in relazione all'omicidio dell'architetto Walter Albi ucciso a colpi di pistola.

Il delitto è avvenuto lo scorso primo agosto nel "Bar del Parco" di Pescara.

Come ricorda l'Adnkronos, un altro uomo, l’ex calciatore Luca Cavallito, di 49 anni, rimase ferito in maniera grave.

Il tribunale del Riesame dell’Aquila, dopo l’udienza di questa mattina, ha annullato l’ordinanza emessa dal gip di Pescara di applicazione della custodia cautelare in carcere dello scorso 13 febbraio, accogliendo la richiesta dei difensori di Ursino, gli avvocati Cesare Placanica, del Foro di Roma, e Giovanni Scarfò, del Foro di Locri. Ursino, ritenuto dall'accusa il mandante dell'omicidio, era detenuto nel carcere di Regina Coeli. I giudici hanno fissato inoltre il termine per il deposito delle motivazioni in 45 giorni.