Scoperte nasse di frodo con gamberi e granchi rari nel porto canale del fiume Pescara, denunciato un uomo

Nasse di frodo scoperte nel porto canale del fiume Pescara dalle guardie ittiche della guardia civile ambientale nel corso di un’operazione congiunta con il gruppo carabinieri del Cites di Pescara.

Sarebbero state rinvenute all’interno di alcune nasse immesse illecitamente nel corso d'acqua e per questa ragione una persona è stata indagata in stato di libertà.

Trovato un gambero della Louisiana osservato unicamente nel tratto di fiume Tavo, originario delle aree palustri e fluviali degli Stati Uniti centro-meridionali e del Messico nord-orientale.

E' un alloctono dannoso e particolarmente invasivo anche a causa della sua notevole capacità di adattarsi a svariati tipi di habitat acquatici diversi. Interessante ed eccezionale anche il ritrovamento di un granchio di fiume, il poteamon fluviatile, un crostaceo decapode di acqua dolce particolarmente raro e super protetto difatti il granchio di fiume non è mai stato documentato prima nel tratto urbano del porto canale. Attualmente l’associazione Nuovo Saline che collabora con la guardia civile ambientale con corsi specifici di formazione alle guardie ittiche sta monitorando una colonia selvatica in un tratto di fiume che non viene rivelato a protezione del granchio particolarmente raro, il crostaceo decapode di acqua dolce, appartenente alla famiglia dei potamidi, in Abruzzo è protetta dalla legge regionale 44/1985 - tutela e incremento della fauna ittica nelle acque dolci.