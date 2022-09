Nascondeva hashish nell'auto: 50enne sopreso e denunciato dalla polizia

Li hanno prima sorpresi a fumare hashish poi, effettuato il controllo, hanno trovato uno dei due in possesso di altre quantità della stessa droga e per questo l'uomo, un 50enne originario del Marocco, è stato deferito alla procura della Repubblica per detenzione ai fini di spaccio di stanza stupefacente.

E' l'esito di un controllo effettuato dagli agenti della squadra volante diretta dal vice questore aggiunto Pierpaolo Varrasso, nell'ambito delle attività messe in campo proprio per il contrasto al fenomeno dello spaccio. A fare insospettire gli agenti la presenza di un'auto ferma con a bordo due persone nei pressi di via Po. Di qui la decisione di eseguire il controllo e il successivo ritrovamento della droga, posta sotto sequestro, all'interno della stessa.