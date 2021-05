Anziani abbandonati a se stessi e acqua piovana dal soffitto, nei guai i responsabili di 6 strutture [FOTO-VIDEO]

Controlli dei carabinieri del Nas nelle strutture ricettive e assistenziali per anziani in provincia di Pescara e non solo.

I militari dell'Arma, alla fine di un'ispezione condotta in 3 distinte strutture ricettive per anziani delle province di Pescara e dell’Aquila, hanno deferito all’autorità giudiziaria i legali e il direttore sanitario.

Sono ritenuti responsabili del reato di abbandono di persone incapaci ad attendere a loro stessi, non fornendo agli anziani ospiti il setting assistenziale del quale avevano bisogno.

Inoltre sono stati segnalati all’autorità sanitaria e amministrativa 3 legali responsabili di altrettante strutture assistenziali per anziani di Città Sant'Angelo, Casalbordino e Monteodorisio poiché responsabili di aver condotto le strutture sanitarie interessate da carenze igienico-strutturali ed organizzative, con evidenti infiltrazioni di acqua piovana dal soffitto, distacco dell'intonaco dei servizi igienici e delle camere.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Allegati