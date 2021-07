Blitz dei Nas nei centri di salute mentale di Pescara, Atri e Lanciano: scoperte irregolarità e carenze [VIDEO]

I carabinieri del Nas di Pescara hanno eseguito i controlli nell'ambito dell'operazione svolta in tutta Italia per il controllo del rispetto delle normative nei centri di salute mentale

Controlli e irregolarità accertate anche in Abruzzo dai carabinieri del Nas di Pescara nell'ambito di un'operazione nazionale per la verifica del rispetto delle norme nei centri di salute mentale. In particolare, i militari pescaresi sono entrati in azione a Pescara, Atri e Lanciano dove sono stati controllati i rispettivi centri di riferimento, scoprendo carenze igienico strutturali e funzionali.

Tra le criticità riscontrate la mancanza di locali nel numero necessario per garantire la corretta erogazione dei

servizi sanitari, la presenza d’infiltrazioni di acqua piovana nel soffitto con esfoliazioni di intonaco e muffe diffuse, e, in un caso, l’omessa erogazione di prestazioni psichiatriche per 12 ore al giorno come riportato dalle indicazioni del sito web-aziendale.