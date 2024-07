Muore carbonizzato nella sua auto per un incendio di sterpaglie

Tragedia nell'Aquilano il 17 luglio dove un uomo di 93 anni è morto carbonizzato all'interno della sua auto. L'anziano di Cocullo è stato trovato senza vita dai vigili del fuoco intervenuti per un incendio di sterpaglie a Goriano Sicoli. Una volta spento il rogo è stata notata la vettura con all'interno il cadavere come riporta Ansa.

Sono in corso gli accertamenti per verificare le cause che hanno generato l'incendio. Alla base della tragedia, secondo i pompieri e le forze dell'ordine, potrebbe esserci un incidente che ha generato un corto circuito. L'anziano non è riuscito ad uscire dall'abitacolo. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri della compagnia di Sulmona che hanno informato immediatamente la procura della Repubblica.