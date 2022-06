Sosta selvaggia lungo la riviera, elevate 250 contravvenzioni nel fine settimana

Sono state in totale 250 le contravvenzioni elevate dalla polizia locale di Pescara lo scorso fine settimana per i parcheggi non regolari di automobili e moto lungo le riviere.

Le principali infrazioni hanno riguardato le vetture lasciate in sosta negli spazi riservati a moto e scooter e questi ultimi parcheggiati sui marciapiedi.

La corsa a un parcheggio sul lungomare pur di andare in spiaggia ha portato anche gli automobilisti a lasciare i veicoli sugli spazi riservati alle fermate degli autobus e sulle strisce gialle degli stalli riservati ai residenti. Le multe sono state comminate non solo lungo le riviere ma anche nelle vie adiacenti. Le contravvenzioni hanno riguardato anche i giovanissimi che sono stati visti in due sui monopattini o una velocità ritenuta troppo elevata.

Dal prossimo fine settimana la situazione dovrebbe migliorare visto l'avvio del servizio del bus navetta.