Multate in una serata 18 persone sorprese senza mascherina

Sono nel complesso 18 le persone multate tra la serata e la notte scorsa dalle forze dell'ordine in quanto trovate senza mascherina nei luoghi della “movida” nonostante non fosse possibile garantire il distanziamento sociale come imposto dall'ultimo decreto ministeriale.

I controlli, disposti dal questore Francesco Misiti per contrastare il mancato uso della mascherina e assicurare il rispetto della sospensione delle attività di ballo, sono stati eseguiti tra Pescara e Montesilvano.

Le verifiche hanno avuto sia carattere preventivo, modulati per informare e responsabilizzare le persone all’uso delle mascherine, sia repressivo, non tralasciando, nelle ore di maggiore concentrazione di persone e dove si sono formati assembramenti, di sanzionare le violazioni riscontrate.

Analoga impostazione per le attività di controllo nei locali e negli stabilimenti balneari della riviera notoriamente dediti a organizzare serate i intrattenimento musicale dove, però, non si può ballare. Le forze dell’ordine si sono servite anche di megafoni per informare i cittadini sull’obbligo dell’uso delle mascherine e sul divieto di assembramento. I controlli sono stati effettuati dalla polizia municipale in piazza Muzii, via Cesare Battisti e vie limitrofe, mentre sono stati a cura della polizia di stato, guardia di finanza e carabinieri sul lungomare cittadino. Medesima attività è stata svolta sul territorio di Montesilvano dai carabinieri e dalla polizia municipale.

Questi i dati dei controlli su Pescara:

identificate 38 persone;

sanzionate 18 persone per mancato utilizzo delle mascherine;

ispezionati 12 locali.

Questi i dati dei controlli su Montesilvano: