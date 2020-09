Tre giovani senza mascherina multati sul lungomare di Pescara

Altri 3 giovani multati dalle forze dell'ordine nell'ultimo fine settimana per il mancato uso della mascherina sul lungomare di Pescara dove non era possibile mantenere il distanziamento sociale.

Vanno avanti i controlli disposti dal questore Francesco Misiti per il rispetto della normativa anti contagio da Covid-19 (Coronavirus).

Di verificare il rispetto delle norme indicate dai decreti del presidente del consiglio si sono occupati come al solito polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizia municipale.

Viene ricordato come anche all'aperto, dalle ore 18 alle 6, si debba indossare il dispositivo di protezione individuale dove non sia possibile mantenere il distanziamento sociale. A essere multati sabati scorso sono stati 3 ragazzi di età compresa tra i 25 e i 30 anni dopo essere stati sorpresi lungo la riviera senza mascherina. Pesanti le sanzioni che vanno da 400 a 1.000 euro con riduzione prevista in caso di pagamento entro i 5 giorni.