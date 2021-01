In otto arrivano in un appartamento a Pescara per trascorrere insieme il fine settimana: multati dalla polizia

La squadra volante della questura è intervenuta nella serata di ieri 30 gennaio in un appartamento in via nazionale adriatica dopo alcune segnalazioni ricevute al 113 per schiamazzi molesti.

Gli agenti, una volta arrivati, hanno accertato la presenza di 5 giovani donne e 3 uomini di età fra i 24 e 32 anni provenienti quasi tutti da comuni limitrofi (Spoltore, Atri, Pineto, Francavilla) per trascorrere un fine settimana fra amici. Per loro è scattata la sanzione amministrativa di 400 euro in base all'attuale normativa anti Covid.