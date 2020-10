Deiezioni canine e rifiuti speciali gettati nei cassonetti, controlli e multe della guardia civile ambientale [FOTO]

Controlli e multe elevate dalle guardie zoofile della guardia civile ambientale a Pescara nei confronti di cittadini che non hanno raccolto le deiezioni dei cani.

I controlli sono stati eseguiti da giovedì 15 a ieri, sabato 17 ottobre in diverse strade cittadine: via Venezia, via Chieti, via Napoli, via Latina, via Rieti.

Lo scopo è quello di debbellare il fenomeno delle deiezioni canine sul suolo pubblico.

Quindici le guardie zoofile impegnate che hanno vigilato staticamente nelle vie interessate dove spesso cittadini senza nessuna cura per l’ambiente e per la città non raccolgono le deiezioni dei propri cani. Al termine del servizio sono state elevate sanzioni amministrative per la mancata raccolta degli escrementi cosi come previsto dall’articolo 29 comma 1 del regolamento comunale.

Inoltre, avendo anche funzioni di guardie ambientali hanno individuato in via Rieti angolo via Latina un grosso quantitativo di rifiuti non assimilabili ai rifiuti urbani. Intervenendo nell’immediatezza hanno trovato anche rifiuti speciali quali lana di vetro e pannelli in cartongesso: da un rapido accertamento le guardie, dopo aver richiesto l’intervento sul posto di una pattuglia della polizia municipale, sono risaliti congiuntamente a individuare i responsabili, i quali sono stati segnalati all’ufficio ambiente della polizia locale per ulteriori accertamenti.