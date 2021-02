Quarantacinque sanzioni comminate in 24 ore dalle forze dell'ordine nel Pescarese per violazioni delle norme anti Covid

Il prefetto di Pescara Di Vincenzo ringrazia gli uomini e le donne delle forze dell'ordine per l'impegno profuso nei controlli per il rispetto delle normative anti Covid.

In particolare, nella giornata di ieri, sono state contestate 45 violazioni e controllate 456 persone. Verifiche anche in 64 esercizi commerciali. Il prefetto rinnova l'invito a tutta la popolazione per mantenere comportamenti responsabili considerando che proprio quest'ultimi si riflettono negativamente o positivamente su tutta la comunità.