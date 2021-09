Autovelox asse attrezzato, multati 25 automobilisti in una settimana per eccesso di velocità

Sono in totale 25 gli automobilisti multati per eccesso di velocità lungo l'asse attrezzato Chieti-Pescara in questa settimana.

A eseguire i controlli con l'autovelox lungo il raccordo autostradale è stata la polizia stradale di Chieti.

Il caso più eclatanteb è stato un motociclista che viaggiava a una velocità di oltre 144 chilometri orari in un tratto dove il limite è di 90 km/h, come riferisce ChietiToday.