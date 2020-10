Sorpreso a gettare materiale ferroso abusivamente lungo via Tirino, multa e sequestro del veicolo [FOTO]

Una persona è stata sorpresa e fermata a Pescara dagli agenti della polizia municipale mentre stava scaricando materiale ferroso per strada ieri, sabato 17 ottobre.

Per il cittadino "beccato" a scaricare rifiuti in maniera non regolare oltre a una salata contravvenzione è scattato anche il sequestro del veicolo con il quale trasportava il materiale.

Sulla vicenda commenta così il sindaco Carlo Masci: «Da oggi in poi a Pescara chi scarica materiale ingombrante abusivamente non rischia soltanto una salata contravvenzione, ma anche il sequestro del mezzo con cui effettua quest'azione da quarto mondo. Le telecamere spia sono in funzione, abbiamo già elevato oltre 100 contravvenzioni agli incivili che pensano di utilizzare le strade di Pescara come discariche».