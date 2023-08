Non espone i prezzi medi, vende abusivamente carbone e ha un lavoratore in nero: 20mila euro di multa a distributore di Spoltore

Maxi multa per un distributore di carburanti di Spoltore dopo i controlli eseguiti dalla guardia di finanza di Pescara.

L’attenzione delle pattuglie del Comando provinciale delle Fiamme Gialle, nell’ambito del piano d’azione “play the game”, è da settimane focalizzata sull’adeguata pubblicizzazione dei prezzi di vendita dei prodotti petroliferi per garantire la corretta informazione dei consumatori, specialmente in quest’ultimo periodo di rialzo delle tariffe di benzina e gasolio.

La pompa bianca sottoposta a controllo non avrebbe rispettato l’obbligo di esporre correttamente i prezzi medi regionali dei carburanti, che non sono risultati né visibili nella maniera appropriata né tanto meno aggiornati.

Durante l’esecuzione della verifica, i militari avrebbero scoperto anche un lavoratore “in nero”, un italiano di 58 anni addetto al rifornimento che, a prima vista, sembrava regolarmente impiegato nel distributore indossando la tuta riportante il logo della rivendita. È stato anche individuato un locale adiacente, adibito a deposito abusivo di carbone di legna, pubblicizzato con un cartello ben esposto al pubblico, pronto per lo smercio, ma senza che il distributore avesse la licenza commerciale per la vendita. È scattato subito il sequestro delle decine di sacchi presenti all’interno del deposito, contenenti complessivamente oltre mezza tonnellata di combustibile. Sanzioni complessive fino a circa 20mila euro per le violazioni alla disciplina prezzi, per la vendita di carbone senza licenza e per la maxi-sanzione sul lavoratore “nero”.