Movida violenta a Pescara nord, la denuncia di un lettore: "Corse folli e danni alle auto, mi hanno sfondato il finestrino con un casco"

Non è movida è degrado. La denuncia arriva da un lettore che lamenta come sulla riviera nord e nelle zone limitrofe giovani gruppi di ragazzi si rendano protagonisti di atti vandalici e azioni pericolose non solo per la loro incolumità.

Secondo quanto riferisce l'uomo “i ragazzi fanno gare con le moto e le macchine in via Cavour e in viale Kennedy, defecano nei giardinetti limitrofi, urlano, litigano, bevono e ogni tanto si sfogano rompendo vetri, specchietti. A me l'altra settimana – spiega - hanno sfondato col casco il finestrino, senza prender nulla”. L'uomo riferisce anche di aver notato bottiglie di birra lasciate dietro gli pneumatici delle auto un gesto che a suo parere nasconderebbe l'intenzione di far sì che, partendo, gli stessi possano essere danneggiati. Non la prima denuncia che arriva dalla zona. Non molto tempo fa un'altra nostra lettrice aveva lamentato schiamazzi notturni nella zona.

Una situazione esasperante per i residenti che chiedono maggiore attenzione e più controlli.