Motoscafo sbaglia ingresso nel porto di Pescara e finisce contro gli scogli a causa del maltempo

Un motoscafo di 15 metri è finito domenica notte nella secca all'ingresso del porto di Pescara rimanendo incagliato. L'imbarcazione, infatti, ha sbagliato l'accesso al porto rimanendo bloccata nella zona interdetta del molo nord. Nella giornata di ieri, lunedì 21 settembre i proprietari hanno chiesto aiuto al pontone ed alla guardia costiera per cercare di disincagliare l'imbarcazione. Inizialmente l'operazione di recupero è andata a buon fine e la barca è stata disincagliata ma durante lo spostamento verso il porto turistico ha avuto un'avaria al motore ed a causa delle condizioni meteo sfavorevoli dovute all'arrivo del maltempo, i proprietari hanno perso il controllo e sono finiti contro la scogliera.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per fortuna non hanno riportato alcuna conseguenza e la guardia costiera che li ha subito soccorsi ha fatto sapere che non ci sono state perdite di materiale o carburante inquinante in mare.